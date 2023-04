Pont du 1er mai : des averses orageuses mais de la douceur pour tout le monde... ou presque

Dimanche, le risque orageux se maintiendra entre les Pyrénées et les Alpes, en passant par la vallée du Rhône, l’Auvergne et le quart sud-ouest. Comme la veille, l’instabilité sera localement marquée avec de fortes averses au programme. Quelques ondées, moins fréquentes et plus localisées, concerneront également la Bretagne, la Normandie ou encore le centre-ouest. Une fois encore, c’est dans le nord-est où le ciel sera le plus clément, alternant nuages et éclaircies.