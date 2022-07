Météo : 13 départements en alerte canicule, retour des orages

"Les températures maximales observées dimanche après-midi sur les départements en vigilance orange étaient généralement comprises entre 36 et 40 degrés : on a dépassé très localement les 40 degrés avec 40,5 degrés à Lapalud (84) et 40,1 degrés à Salavas (07)", indique l'institut météorologique.

Les températures ont été "douces voire chaudes" en fin de nuit, avec à 5h "26 degrés à Nice, 24 degrés à Marseille, 22 degrés à Nimes et 20 degrés à Grenoble".