Plus de 35°C l’après-midi : vers des températures caniculaires durables dans le sud du pays

À l’approche du week-end prolongé du 15 août, la chaleur sera toujours aussi forte entre le Roussillon, le Languedoc, la Provence et la vallée du Rhône. Ailleurs, les valeurs seront bien plus respirables et agréables avec généralement de 27 à 30°C sous abri. Côté ciel, les nuages s’annoncent plus nombreux vendredi et localement menaçants dans le nord-ouest alors que le soleil continuera de briller partout ailleurs. Puis, à partir du week-end, la situation va se figer avec un ciel variable et parfois menaçant de l’Atlantique au nord-est tandis que le soleil dominera sans difficulté aucune près de la Grande Bleue.

Le mercure baissera dans le nord et l’ouest pour retrouver un niveau de saison, avec des maximales comprises entre 22 et 27°C l’après-midi. Pendant ce temps, la chaleur se maintiendra au sud-est avec souvent 35°C ou plus tandis que les nuits s’annoncent de plus en plus douces avec des minimales ne s’abaissant plus en dessous de la barre des 20°C. Avec de telles valeurs, les seuils de canicule pourraient être atteints dans plusieurs départements, comme dans le Rhône, l’Ardèche, la Drôme, le Vaucluse, l’Hérault ou encore l’Aude.