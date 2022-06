37°C la nuit : qu'est-ce que le "heat burst", ce phénomène qui a touché les Pyrénées ?

Les "heat burst" (coup de chaleur en français) sont des phénomènes qui se traduisent par une hausse brutale de la température accompagnée de soudaines et violentes rafales de vent et d'une baisse marquée de l'humidité. Ils sont généralement observés à proximité d'orages en fin de vie. Alors que les pluies ne touchent plus le sol, celles-ci s'évaporent tout en refroidissant l'air environnant qui devient alors plus dense et descend vers le sol. Dans sa descente rapide vers le sol, l'air se réchauffe et s'assèche par compression, d’où cette envolée de la température, un phénomène typique des grandes plaines américaines.

La température est ainsi passée de 22 à 37°C en quelques dizaines de minutes au Cap Béar. La station météo qui relève la température depuis 1949 a battu au passage son record de chaleur mensuel, le précédent étant de 35°C et avait été établi le 21 juin 2003. Au même moment, le taux d’humidité s’est nettement abaissé, passant de 79% vers minuit à seulement 16% peu avant 2h30. Les rafales de vent accompagnant cet "heat burst" ont également largement dépassé les 100 km/h, avec une pointe à 154 km/h enregistrée vers 2h du matin. Ce phénomène a également touché les communes environnantes comme Ille-sur-Tet mais avec une intensité moins importante. La température est alors passée de 25 à 32°C avec un vent de sud soufflant jusqu’à 90 km/h.