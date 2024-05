Météo : à quand le retour des beaux jours ?

Depuis les records de douceur au début du mois d'avril, le printemps peine à s'installer dans le pays. De nouvelles perturbations pluvieuses sont encore prévues ces prochains jours. Mais les beaux jours devraient revenir sur le pays pour le week-end du 8 mai et de l'Ascension.

Malgré les bienfaits de la pluie, le retour du soleil se fait attendre. Après les fortes intempéries qui ont frappé une partie du pays ce mercredi 1ᵉʳ mai, les Français pointent leur nez vers le ciel en attendant de voir les éclaircies faire une apparition. Mais quand les beaux jours reviendront-ils ?

Une amélioration dès mercredi

Pas tout de suite, à en croire les prévisions de Météo-France. Même si les conditions météorologiques deviennent plus stables, de nouvelles perturbations pluvieuses sont prévues ces prochains jours. Une perturbation venue de l'Atlantique va ainsi arroser une large partie du pays ces samedi et dimanche. Seules les régions proches de la Méditerranée profiteront de belles éclaircies, avec des températures qui restent toutefois bien fraiches.

Mais les beaux jours devraient revenir juste à temps pour le pont de l'Ascension. Dès mardi, des éclaircies vont ensoleiller les zones côtières, près des côtes de la Manche, de l'Atlantique et près de la Méditerranée, alors que le reste du pays, sous l'influence de la goutte froide, devra subir encore des averses et des températures un peu faibles pour la saison. Une amélioration qui va se confirmer à partir de mercredi. Un temps "plus calme et plus sec" s'annonce jusqu'à la fin de semaine, selon l'agence officielle de la météorologie, qui prévoit des journées ensoleillées. À partir de jeudi, les températures devraient progressivement remonter et passer au-dessus des normales saisonnières. Une bonne nouvelle pour ceux qui auront la chance de profiter du grand pont de l'Ascension.