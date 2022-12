Que vous réserve la météo ce lundi 26 décembre ? Découvrez les prévisions du jour

Au fil de la journée, la perturbation progressera vers le sud et donnera de faibles pluies de la côte atlantique au centre-est. Le temps sera plus lumineux plus au sud après dissipation des brumes matinales. Des pays de Loire au nord-est, des averses se mettront en place. Toutefois, des éclaircies parviendront à s'imposer du nord-ouest à la frontière belge. Autour de la Méditerranée, le ciel sera encore bien nuageux avec quelques gouttes possibles.