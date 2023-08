Retour de la chaleur : à quoi s'attendre ce mardi 8 août ? Les prévisions météo

Plus au sud, le temps est bien ensoleillé, et plus chaud. Un vent de sud-ouest sera sensible sur les côtes de la Manche. Le mistral toujours présent faiblira avec des rafales entre 40 et 50 km/h en vallée du Rhône.

Au petit matin, les températures seront comprises entre 10°C et 13°C. Elles atteindront 15°C à 20°C sur le golfe du Lion. Les maximales seront encore en hausse et atteindront 19°C à 24°C sur le tiers nord, et 24°C à 28°C plus au sud, voire jusqu'à 30°C à 32°C localement dans le sud-ouest ou sur la Côte d'Azur.