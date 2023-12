Une grande douceur pluvieuse avant le retour d'un froid hivernal : les prévisions météo de la semaine

Les perturbations pluvieuses vont continuer de se succéder jusqu’en milieu de semaine. La douceur est parfois remarquable, avec un mercure situé jusqu’à 10°C au-dessus des normales de saison. D’ici le week-end prochain, le temps redeviendra calme dans une ambiance se refroidissant.

Le redoux, avant le retour du froid. Le flux d’ouest à sud-ouest qui s’est mis en place au cours du week-end va se maintenir au cours des prochains jours, avec, à la clé, une succession de pluies sur des sols déjà saturés. Plusieurs départements sont d'ailleurs placés en vigilance orange en raison des risques de crues. Un risque accentué par la fonte des neiges à basse et à moyenne altitude en raison d’une grande douceur présente en ce début de semaine. La situation changera à partir de jeudi avec l’installation d’un puissant anticyclone sur le pays, un temps plus sec mais aussi plus frais va faire son retour à l’horizon du prochain week-end.

Les régions centrales sous une rivière atmosphérique

Le ruban nuageux et pluvieux en provenance de l’Atlantique continue d’onduler sur la France. Pour cette journée de mardi, de nouvelles pluies circuleront toujours selon le même axe, de l’Atlantique jusqu’aux régions de l’est et toujours avec une limite pluie-neige élevée sur les Alpes du Nord. Pendant ce temps, le quart nord-ouest sera concerné par un ciel de traîne avec des averses et du vent tandis que le ciel demeurera clément dans les régions les plus méridionales. La douceur se maintiendra avec à peine un degré de moins que la veille. Les températures au lever du jour seront remarquables, au niveau des records pour la saison et déjà supérieures à celles que nous devrions avoir l’après-midi.

Mercredi, les conditions resteront chaotiques avec de fréquentes averses sur les trois quarts du pays. Avec un mercure en légère baisse, la limite pluie-neige va s’abaisser vers 1300 mètres sur les Alpes et sur les Pyrénées. Le soleil se maintiendra dans les régions méditerranéennes sous l’effet du mistral et de la tramontane. Le mercure sera donc orienté à la baisse avec un vent s’orientant au nord-nord-ouest. Aux heures les plus chaudes, les valeurs s’établiront de 7 à 11°C au nord et de 6 à 14°C plus au sud.

Installation d’un anticyclone d’hiver en fin de semaine

Les hautes pressions regonfleront sur le Proche Atlantique en deuxième partie de semaine avant de venir se positionner sur le pays. Le temps va donc redevenir calme avec seulement quelques averses résiduelles jeudi des Pyrénées aux Alpes et un peu de neige en montagne. Quelques ondées se déclencheront également en bord de Manche alors que des éclaircies se développeront ailleurs. Les températures redeviendront de saison sur l’ensemble du territoire.

Vendredi, les effets de l’anticyclone se feront réellement ressentir avec un temps sec sur tout le pays. Mais anticyclone d’hiver ne rime pas toujours avec ciel clair… La grisaille s’annonce en effet très fréquente et tenace, en particulier dans le nord et le nord-est. Le soleil dominera en revanche très largement près de l’océan et dans le sud-est. Le mercure sera légèrement positif au réveil tandis que les maximales seront souvent à un seul chiffre.

Ce temps sec se maintiendra le week-end prochain mais avec une grisaille de plus en plus tenace dans une large moitié nord. Les régions méridionales, en revanche, profiteront d’une météo très ensoleillée. Côté mercure, de petites gelées devraient réapparaître mais sans excès. Ces conditions anticycloniques devraient se maintenir la semaine suivante dans une atmosphère probablement plus froide. Ce temps hivernal pourrait d’ailleurs également se maintenir durant la période des fêtes. À suivre…