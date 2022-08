Canicule : 21 départements désormais en vigilance orange

"Ce vendredi après-midi, les températures maximales afficheront encore de 38 à 40°C en Occitanie, Nouvelle-Aquitaine et Pays-de-la-Loire", indique l'institut météorologique. "Il fera un peu moins chaud que la veille sur une frange littorale du golfe de Gascogne en raison d’un léger vent d’ouest. Ailleurs on atteindra ou on dépassera souvent les 35°C ; Températures à peine moins élevées dans le Nord et Nord-Est avec entre 30 et 34°C en général."