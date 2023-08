Météo : l'alerte canicule perdure, quel temps ce mercredi 16 août en France ?

Ailleurs, les orages, arrivés mardi par la côte aquitaine, s'étendront au lever du jour jusque vers le Limousin, et se décaleront en cours de matinée en direction du nord de l'Auvergne, de la Bourgogne et de la Champagne puis se propageront l'après-midi sur la Lorraine et l'Alsace. Ils pourront donner de bons cumuls de précipitations et de fortes rafales.

Les nuages présents en matinée sur le piémont pyrénéen, les côtes de Manche et le golfe du Lion se disloqueront peu à peu, le ciel devenant variable sur l'ensemble du pays, partagé entre passages nuageux et éclaircies, plus franches sur le quart sud-est. À noter un faible risque orageux sur les Pyrénées l'après-midi, sur le Massif central en soirée.