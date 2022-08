Orages : deux départements du sud-est placés en vigilance orange par Météo-France

Si vous habitez dans la moyenne vallée du Rhône, il va falloir faire attention. Mardi 30 août, dans son bulletin de 10h, Météo-France a placé les départements de l'Ardèche et de la Drôme en vigilance orange pour risques d'orages pour un début d'événement à partir de 14h, ce mardi.

"Des orages vont se déclencher au cours de l'après-midi sur la majeure partie de la région. Mais c'est sur la Drôme et l'Ardèche (avec un risque plus modéré de débordement sur l'Isère voisine) que le risque de phénomènes violents est le plus marqué", indiquent les prévisionnistes. Selon les spécialistes, la situation était encore calme sur les deux départements en vigilance, mardi en milieu de matinée. "De petites averses orageuses concernent le nord de l'Auvergne", indique le bulletin météorologique.