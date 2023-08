Météo : après la fraîcheur, les fortes chaleurs de retour dès vendredi

Dès vendredi, cette hausse du mercure va se généraliser sur une importante partie du territoire : les prévisionnistes s'attendent à "une nouvelle montée en puissance des thermomètres pour le début de l'automne météorologique", qui commence ce 1er septembre. Les températures devraient monter régulièrement et ainsi mener à "une nouvelle séquence de temps parfois remarquablement chaud". Les fortes chaleurs, dépassant les 30°C, feront leur retour dans "de nombreuses régions", et les valeurs monteront d'un cran encore en début de semaine : dès lundi, elles "pourraient avoisiner les 35 °C (34/37 °C) plusieurs jours d'affilée sur le centre-ouest", en particulier "entre la Dordogne et les Charentes", souligne Météo-France.

"L'automne climatologique va démarrer avec une nouvelle surchauffe sérieuse en France. Ça devient habituel : on paye très cher la moindre séquence un peu fraîche (quelques jours fin août)", a commenté sur le réseau X (ex-Twitter) le météorologue de Météo-France François Jobard. Pour cause, sous l'effet du changement climatique, les épisodes de chaleur se font plus fréquents et plus intenses, mais surviennent aussi plus tôt et plus tard dans l'année.