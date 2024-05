Météo : attention aux orages ce lundi

Le temps lundi sera encore agité avec des pluies orageuses sur une grande partie du pays. Dans la soirée, des averses orageuses sont attendues Météo-France a placé 93 départements en vigilance jaune pour risque d'orages.

Le ciel va gronder sur une grande partie du pays ce lundi 20 mai. Météo-France a placé 93 départements en alerte jaune pour des risques d'orages pour la journée (54 départements pour la journée du 21 mai. Des averses, ponctuées de coups de tonnerre, sont présentes depuis ce matin de la Nouvelle Aquitaine à l'Auvergne et jusqu'à la vallée de la Loire. Sous un ciel également chargé, de plus faibles ondées traversent l'Occitanie avec des orages localement forts sur le nord de la région. De la Bretagne aux Hauts-de-France et au nord du Grand Est, ainsi que du Jura à la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, le soleil fera jeu égal avec les passages nuageux.

undefinedundefinedMETEO-FRANCE

Des orages sur l'Île-de-France dans la soirée

Dans l'après-midi, l'instabilité se généralisera à la plupart des régions en donnant de fréquentes averses. Des orages éclateront depuis le littoral vendéen et charentais en direction du Centre-Val de Loire, de l'ouest de l'Ile-de-France et des Ardennes, ainsi que sur les Alpes. Sur l'Auvergne et la Bourgogne, Météo-France prévoit des chutes de grêle probables, alors que des orages pourront localement donner des cumuls de pluies importants en Corse. En revanche, le temps sera plus calme sur les côtes de Manche, le Grand Est, le couloir rhodanien et les régions bordant la Méditerranée.

Des orages virulents éclateront en deuxième partie de journée des Pays-de-la-Loire au Centre et de la Bourgogne à l'Auvergne, avant de remonter dans la soirée vers le sud de la Bretagne et de la Normandie, ainsi que sur l'Ile-de-France et la Champagne. Sous les orages les plus virulents, des rafales jusqu'à 70 km/h sont attendues, avec peu de grêle et de fortes pluies, prévient Météo-France. De nombreuses averses orageuses éclateront également de la Franche-Comté à l'intérieur de région Provence-Alpes-Côte d’Azur (Paca), tandis qu'une franche dégradation pluvio-orageuse apportera des pluies parfois soutenues sur la Corse.