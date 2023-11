VIDÉO - Météo : quel temps ce lundi 6 novembre ? Découvrez les prévisions d'Ange Noiret

Le temps lundi restera très pluvieux, notamment dans le nord et la Nouvelle-Aquitaine, avec huit départements encore en vigilance orange pour crues, selon Météo-France.

Il s'agit du Pas-de-Calais, des Deux-Sèvres, de la Vienne, la Charente, la Charente-Maritime la Dordogne, la Corrèze et la Gironde.

En matinée, les averses seront déjà fréquentes près de la Manche et sur l'ouest du pays jusqu'à l'ouest du Massif central. Elles seront marquées et localement orageuses sur les départements côtiers, notamment du Cotentin au Nord-Pas-de-Calais et sur l'ouest de l'Aquitaine.

De plus faibles ondées traverseront le quart nord-est jusqu'aux Alpes du nord mais aussi l'Occitanie sous un ciel passagèrement très nuageux.

L'après-midi, les régions les plus méridionales resteront globalement à l'écart de l'instabilité. Quelques averses se déclencheront sur l'est des Pyrénées et sur le sud de la Corse. Un temps sec reviendra sur les plaines d'Occitanie et résistera sur la Provence et la Côte d'Azur sous un ciel bien voilé.

Mais le régime d'averses gagnera le reste du pays. Les giboulées seront toujours plus marquées et localement orageuses près de la Manche et sur le Sud-Ouest, avec des cumuls significatifs.