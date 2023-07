Météo : quel temps ce dimanche 2 juillet ? Découvrez les prévisions

Le temps dimanche sera encore très nuageux du Sud-Ouest au Jura et aux Alpes tandis que le soleil brillera au Nord et au Sud-Est, selon les prévisions de Météo-France. De la Nouvelle-Aquitaine et Midi-Pyrénées jusqu'à la Franche-Comté, Auvergne Rhône-Alpes et les Alpes du Sud, le ciel sera encore très nuageux le matin avec quelques pluies faibles par moments.

Au fil de l'après-midi, une amélioration se dessinera, les pluies se raréfieront laissant place à des éclaircies, plus tardivement toutefois des Pyrénées au Massif central et sur les Alpes. Des plaines du Roussillon à PACA ainsi que sur la Corse, la journée sera bien ensoleillée, mais assez ventée. La tramontane, le mistral et le vent d'ouest sur les extrémités de la Corse souffleront jusqu'à 60 à 70 km/h en rafales.