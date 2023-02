Météo : quel temps ce jeudi 23 février ? Découvrez les prévisions

La Corse restera à l'écart de ce temps perturbé et le ciel alternera entre belles éclaircies et passages nuageux. Le vent de nord-est sera sensible sur la Bretagne et les côtes de la Manche avec des rafales entre 60 et 70 km/h. Le marin et le vent d'Autan se lèveront l'après-midi avec des pointes à 60 à 80 km/h.

Les minimales seront comprises entre 2 et 6 degrés dans l'intérieur du pays, entre 7 et 10 degrés sur le littoral corse et méditerranéen. Les maximales atteindront 9 à 13 degrés en général sur le pays, et jusqu'à 14 à 17 degrés sur le pourtour méditerranéen et dans la vallée du Rhône.