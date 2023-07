Météo : quel temps ce samedi 1er juillet ? Découvrez les prévisions

Des éclaircies se profileront progressivement par le Nord-Ouest en cours de matinée, mais elles seront entre-coupées d'averses. À noter que le vent sera soutenu sur le pourtour méditerranéen. Mistral et Tramontane, ainsi que le vent d'ouest sur la Corse atteindront 60 à 70 km/h. Au petit matin, les températures seront comprises entre 14 et 18 degrés et jusqu'à 19 à 21 degrés sur le pourtour méditerranéen. Au plus chaud de la journée, le mercure atteindra 19 à 24 degrés, et jusqu'à 27 à 29 degrés sur les régions méditerranéennes.