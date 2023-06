Météo : quel temps ce vendredi 30 juin ? Découvrez les prévisions

Un temps bien pluvieux et parfois orageux s'attardera le matin sur l'est du pays, de la Corse et de la région PACA à l'est de l'Auvergne, à Rhône-Alpes et jusqu'aux frontières allemandes, selon Météo-France. Les pluies seront passagèrement soutenues, donnant des cumuls significatifs entre le Val de Saône et la Franche-Comté, et sur l'est de Rhône-Alpes. Les Alpes du nord seront particulièrement arrosées.

Progressivement dans l'après-midi, le mauvais temps régressera vers le Jura, le massif alpin et les Alpes-Maritimes puis cèdera la place à de belles éclaircies du nord-est à la vallée du Rhône et à la Provence. Après quelques ondées tôt le matin, le soleil reviendra plus rapidement sur le Languedoc-Roussillon. Mistral et surtout tramontane souffleront en rafales de 60 à 80 km/h. Sur le Sud-Ouest, le ciel restera plus variable, alternant entre éclaircies et passages nuageux parfois porteurs d'une averse. Ces ondées seront plus fréquentes le matin au pied des Pyrénées.