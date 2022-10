Averses orageuses : quelle météo ce jeudi 20 octobre ?

Sur le pourtour du Golfe du Lion, le temps sera gris et pluvieux ce jeudi. Les pluies seront plus régulières sur le Languedoc, marquées et localement orageuses sur le relief cévenol. Des ondées plus faibles déborderont vers les Alpes et la Provence l'après-midi. Du Golfe du Lion au Massif central et à Rhône-Alpes, le vent de secteur sud deviendra également assez fort, atteignant 60 à 80km/h en rafales. Des averses localement orageuses circuleront sur le reste du pays.

Le matin, elles concerneront surtout un grand quart nord-ouest, du nord de la Nouvelle-Aquitaine et de l'Auvergne jusqu'à la Manche et la frontière belge. La Côte d'Azur conservera un temps plus calme, sec mais voilé. La Corse profitera d'un soleil brillant. Dans l'après-midi, un temps plus calme avec quelques belles éclaircies se rétablira de la Bretagne et des Pays de la Loire à la Normandie.