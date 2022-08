Canicule : 19 départements désormais en vigilance orange

Il s'agit, selon le prévisionniste, d'un "épisode caniculaire d’intensité moindre que ceux de juin et juillet derniers, mais plus durable à l’échelle du territoire national".

Côté températures, ce jeudi aprè-midi, "les maximales atteidront comme hier (mercredi) les 37°C à 39°C sur le Sud-Ouest (très localement 40°C), et sont en hausse sur la façade ouest du pays, avec 35°C à 37°C attendus sur les départements en vigilance orange et 33°C à 35°C sur le sud de la Bretagne". Dans la nuit, les minimales avoisineront "les 19°C à 21°C du sud Bretagne aux Charentes, et ne descendent pas en dessous de 21°C à 24°C sur le Sud-Ouest".