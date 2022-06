Canicule exceptionnellement intense et précoce : plus de 40°C attendus cette semaine !

Pour l’heure, la fin de cet épisode est envisagée entre samedi et dimanche, soit le week-end des 18 et 19 juin. Des orages devraient en effet aborder le sud-ouest samedi, repoussant les plus fortes chaleurs vers l’est. Ces régions verront ensuite les orages dimanche, faisant alors chuter lourdement le mercure. Cette première canicule de la saison devrait donc durer entre 3 et 4 jours en fonction des régions mais c’est son intensité et sa précocité qui la rendront remarquable voire exceptionnelle.