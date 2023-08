Canicule : la moitié du pays en vigilance orange, quel temps dimanche ?

À l'exception d'un arc s'étirant de la Bretagne à la frontière belge, les températures ne descendront pas en dessous de 17 à 21 degrés la nuit prochaine, localement 22 à 23 en Occitanie et sur le sud-est, voire 24 à 25 sur la Côte d'Azur et la Corse. Dans la journée, sur l'ouest de la Bretagne et près de la Manche, l'après-midi restera respirable avec 21 à 26 degrés. Des Pays de la Loire au nord de la Seine ainsi que sur la côte aquitaine, Météo-France prévoit des maximales de 27 à 32 degrés en général. Ailleurs, les thermomètres grimperont entre 32 et 37 degrés, jusqu'à 37 à 39 en Occitanie et de Rhône-Alpes à la Provence. On atteindra localement les 40 degrés de la moyenne vallée du Rhône à l'intérieur du Gard et de la Provence.