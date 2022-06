Canicule en vue : quand a-t-on eu si chaud si tôt ?

On peut citer plusieurs événements mémorables. À commencer par le mois de juin 2003 qui fut le plus chaud observé depuis le début des mesures (1900). Le 21 juin, on a relevé par exemple 40 °C à Mont-de-Marsan et Carcassonne, 39 °C à Biarritz ou Albi.

Deux ans plus tard, la France connaît un épisode de chaleur intense entre le 18 et le 28 juin 2005. Les températures atteignent des niveaux très élevés, surtout dans l’ouest. Le 18 juin, il fait ainsi 37,5 °C à Cazaux, 36 °C à La Rochelle et Bordeaux, 34 °C à Nantes et Vannes (record de juin battu) et 27 °C à Ouessant. Cette vague de chaleur, d’une durée de 12 jours, aura été l’une des plus longues pour un mois de juin depuis 1976 (juin 2003 a été très chaud, mais les vagues de chaleur successives ont été entrecoupées de périodes plus tempérées). En moyenne, il s’agit du mois de juin le plus chaud depuis 1900, après 2003 et 1976.