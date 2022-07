Météo : que vous réserve le premier week-end des vacances ?

Dans la soirée, les températures chuteront en dessous des 20 °C seulement dans la Manche et les Hauts-de-France. Il fera encore 25°C à Paris, 27°C à Nantes et 32°C à Perpignan. Durant la soirée de samedi, les températures nocturnes oscilleront entre 12°C et 17°C dans la moitié sud excepté sur le pourtour méditerranéen et en Corse où les températures ne descendront pas en dessous de 17°C à 23°C. Dans la moitié nord, les températures se situeront entre 10°C et 15°C.