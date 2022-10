Temps gris et instable : les prévisions météo de ce mardi 11 octobre

Les températures nocturnes seront fraîches en Normandie et dans les Hauts-de-France avec 4 à 7 degrés, localement moins. Sur le reste de la moitié nord, il fera 8 à 12 degrés ainsi que sur le quart sud-est. Sur le quart sud-ouest et le pourtour méditerranéen, les valeurs seront comprises entre 12 et 15 degrés. Les températures maximales s'échelonneront de 16 degrés sur les côtes de la Manche à 24 degrés dans le sud du pays et en Corse.