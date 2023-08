Météo : quatre départements du nord placés en vigilance orange pour vagues-submersion

Sur le Nord-Ouest, le ciel restera couvert et des averses se déclencheront en journée. Elles seront plus nombreuses dans l'après-midi et s'accompagneront d'un vent atteignant 100 km/h en rafales sur les côtes bretonnes et la Manche. De fortes vagues se développeront sur l'ensemble du littoral. Le vent d'ouest sera également sensible de l'estuaire de la Gironde au Centre-Est et sur le Grand-Est.