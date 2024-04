Dépression Pierrick : deux nouveaux départements placés en vigilance orange

Le Finistère est placé ce lundi en vigilance orange pour vagues-submersion et vent. Dans son dernier bulletin, Météo France a élargi l'alerte à deux autres départements, à savoir l'Eure et la Seine-Maritime pour risque de crues. Une alerte liée à la dépression Pierrick, qui est arrivée sur la pointe bretonne ce dimanche.

La tempête Pierrick va aussi toucher la Normandie. Alors que le département du Finistère est placé en vigilance orange pour risque de vagues-submersion et vent violent depuis 10h ce lundi, et non 16h comme annoncé initialement, le dernier bulletin de Météo-France précise que deux autres départements sont également concernés. L'Eure et la Seine-Maritime ont en effet à leur tour été placés en vigilance orange aux crues à compter de ce lundi 10h.

Ce mardi, à compter de minuit et jusqu'à minuit, ce sont six départements au total qui seront concernés par la vigilance orange. Dans le détail, les Côtes-d'Armor, le Finistère, l'Ille-et-Vilaine et la Manche seront placés en vigilance orange vagues-submersion tandis que l'Eure et la Seine-Maritime le seront pour risque de crues.

Pour rappel, la dépression Pierrick actuellement "très au large" de la Bretagne, arrivera à proximité de la pointe bretonne "dans la journée de lundi, engendrant des vents très forts, et un risque de vagues-submersion", précise l'institut météorologique.

Ces rafales, conjuguées à de très fortes vagues et des niveaux d'eau élevés, "vont entraîner des submersions marines par franchissement de paquets de mer sur les zones exposées du littoral du Finistère". De forts coefficients de marée sont par ailleurs attendus, ainsi qu'une "surélévation du niveau de la mer dû aux conditions atmosphériques".

C'est à partir de l'après-midi, que la tempête Pierrick devrait commencer à souffler de fortes rafales de vent, le long des côtes de la Manche.