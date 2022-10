Averses parfois orageuses prévues, alertes "pluie-inondation" : quelle météo ce vendredi 21 octobre ?

Les parapluies pourront être de sortie dans plusieurs régions de France ce vendredi. Sur une grande partie est du pays, du Languedoc à l'intérieur de la région PACA en passant par le Rhône-Alpes et la Franche-Comté, la journée sera particulièrement pluvieuse. Les précipitations pourront être passagèrement soutenues et orageuses dans les Cévennes et de la moyenne vallée du Rhône aux Alpes du nord. À noter que l'Ardèche et la Drôme sont placées en vigilance orange pour pluie-inondation.