Épisode méditerranéen : le Gard et l'Hérault brièvement placés en vigilance orange orages et pluie-inondation

Un épisode méditerranéen en vue. Le Gard a été placé en vigilance orange ce lundi 14 novembre pour "orages" et "pluie-inondations". Les prévisionnistes alertaient sur des "précipitations localement très intenses et la vulnérabilité de la zone touchée". Plus tôt, dans la journée, Météo-France avait placé l'Hérault en alerte avant de lever la vigilance dans la soirée. Pour exemple, le service de météorologie a enregistré un cumul de précipitation de 27 mm en six minutes et 112 mm en deux heures, dans la commune héraultais de Prades-le-Lez.

"Un risque d'avoir un orage stationnaire existe et les cumuls pourront atteindre ponctuellement 180 mm sur l'épisode", indiquait le bulletin de vigilance de Météo-France. L'organisme avait prévu une accalmie en fin de soirée, précisait le bulletin.