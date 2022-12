La météo du 30 décembre : de la pluie, du vent et de la douceur au programme

Plus au sud, du Poitou-Charentes au Limousin, en passant par l'Auvergne, le ciel sera couvert donnant des précipitations plus éparses. Le temps sera sec avec un ciel nuageux des côtes aquitaines au Languedoc-Roussillon, PACA et en Midi-Pyrénées. Quelques averses tomberont sur le sud-ouest de la Corse. Des plaques de grisailles se formeront dans l'après-midi aux abords du golfe du Lion et dans la soirée, les nuages seront de plus en plus denses du Midi toulousain aux Cévennes.