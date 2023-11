Météo du week-end : douceur au sud, pluie au nord avant un premier coup de froid

Une moitié nord-ouest de la France reste perturbée par des pluies ce samedi. Cette zone pluvieuse devrait glisser peu à peu vers le sud et vers l'est, dimanche. La moitié sud du pays conservera un temps sec avec un soleil plus ou moins voilé avant un premier coup de froid annoncé sur toute la France cette semaine.

Temps contrasté ce week-end avant un premier coup de froid en début de semaine. C'est, en substance, ce à quoi nous invitent à nous préparer les prévisions de Météo-France pour les jours à venir.

Toujours pas derrière nous, la pluie reste bien présente sur une partie du pays en ce début de week-end contrastant avec l'autre moitié dans une impression de "France coupée en deux".

Pluie au nord

Arrivée ce vendredi par la Bretagne, une dégradation pluvieuse et venteuse va continuer d'arroser le pays ce week-end. Tandis que dans le nord-ouest, les régions proches de la Manche étaient les principales concernées samedi matin par les pluies et un vent soutenu, la perturbation devait atteindre les Pays de la Loire, le Bassin parisien et les Ardennes dans l'après-midi.

Des cumuls entre 7 et 15 mm sont attendus en général mais ces derniers pourront localement atteindre 20 mm, notamment du nord de la Seine au Grand-Est. Dimanche, quelques averses éparses persisteront dans les Hauts-de-France avant que la dégradation ne glisse progressivement dimanche et lundi du centre vers le sud, perdant de son activité.

Douceur au sud

Cela ne devrait pas entraver la douceur du temps présente dans le sud dès samedi, le soleil s'imposant du sud-ouest aux frontières de l'est.

Côté températures, 15 à 21°C étaient attendus des plaines du sud-ouest à la Méditerranée, contrastant là-encore avec les prévisions concernant la moitié nord du pays. Dans l'après-midi de samedi, 7 à 10°C sont ainsi prévus dans le nord-est et 11 à 16°C au nord-ouest. Notons toutefois que les températures seront plus fraîches dimanche matin au sud qu'au nord. Dans l'après-midi, le mercure atteindra entre 13 et 16°C au nord et entre 14 à 20°C au sud.

Après cette douceur presque printanière par endroit pendant le week-end, une chute des températures est annoncée sur toute la France la semaine prochaine. Ces dernières vont ainsi s’installer autour des normales, voire en dessous, notamment mardi et mercredi. Localement, cette baisse atteindra 10 à 15 degrés en quelques jours.