Météo : fin de la canicule mais soleil et chaleur au programme ce mardi

Sur le reste du pays, la journée débutera sous un ciel changeant, parfois très nuageux. Des pluies faibles se produiront même sur l'extrême nord, aux abords des Pyrénées et sur les Alpes du nord. Mais au fil des heures, les éclaircies s'élargiront. L'après-midi se poursuivra avec une alternance de belles périodes ensoleillées et de cumulus inoffensifs au nord de la Loire jusqu'au Benelux, sous un soleil généreux en général sur une large moitié sud. Des bourgeonnements gonfleront toutefois sur les Pyrénées et les Alpes du sud et conduiront à de rares averses.

Au petit matin, les températures sont comprises "entre 20 et 26°C sur les régions du sud-est du pays". Autour de la Méditerranée, l'après-midi s'annonce un peu moins chaud que ces derniers jours avec 30 à 34°C et plus localement 35 à 37°C sur le Languedoc et le Var. Il fera 20 à 25°C sur les côtes atlantiques et de la Bretagne aux Hauts-de-France, 25 à 30°C sur le reste du pays.