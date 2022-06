Météo : après la canicule, un risque orageux sur la plupart des régions

Mercredi et jeudi, les températures deviendront douces sur toute la France et la canicule laissera définitivement sa place à l’orage. D’après les prévisions de la Chaîne Météo, les régions s'étendant des Pyrénées aux frontières de l'est du pays, avec l'Allemagne, la Suisse et l'Italie, pourraient être les plus touchées, avec des phénomènes violents à surveiller.

En fin de semaine, si le temps reste instable, avec des orages qui devraient gronder sur la moitié sud de la France, le nord aura un temps plus doux. Pour le week-end, il faudra composer, selon Météo-France, avec un ciel nuageux porteur de précipitations. Les températures afficheront en moyenne de 23 à 25°C dans la moitié nord du pays et de 26 à 28°C au sud.