Météo : fin progressive de la canicule, les orages s'installent

Dans la soirée, une nouvelle dégradation orageuse marquée va se mettre en place par le Sud-Ouest. Les orages vont s'organiser principalement sur un axe Sud-Ouest/ Nord-Est, en se renforçant au cours de la soirée de lundi et de la nuit de lundi à mardi, en se décalant vers le nord de la région.

Ces orages pourront s'accompagner de phénomènes violents (du même ordre de grandeur que les orages de dimanche, voire plus localement). Les très fortes chaleurs de ces derniers jours s'atténuent, excepté sur le Lyonnais. Les maximales sont comprises entre 20 et 27 degrés au nord de la Loire, entre 28 et 32 sur l'Alsace, Bourgogne-Franche-Comté, le Centre, le Sud-Ouest, PACA et la Corse. En Auvergne-Rhône-Alpes, le thermomètre affiche encore 31 à 36 degrés.