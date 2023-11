Météo : gelées, neige... un coup de froid attendu ce week-end, mais jusqu'à quand ?

Annoncée depuis plusieurs jours, l'arrivée du froid dans l'Hexagone se confirme ce week-end. En cause : une masse d'air polaire en provenance d'Europe du Nord qui entraîne une baisse significative des températures. Selon les dernières prévisions de Météo-France, quelques chutes de neige sont même attendues par endroits.

Ressenti hivernal imminent. Après quelques jours de retard sur les prévisions initiales, le coup de froid évoqué depuis le début de la semaine arrive en France. Conséquence d'une descente d’air polaire en provenance d'Europe du Nord, il devrait se percevoir dès ce vendredi soir et se confirmer tout au long du week-end. Si la chute du mercure s'annonce significative, elle n’a toutefois "rien d'inhabituel" pour une fin novembre, explique Météo-France.

"Les températures, encore proches des normales de saison ce vendredi voire légèrement supérieures, vont sensiblement baisser ce week-end", indique l'institut météorologique. "Les gelées, déjà fréquentes samedi sur le Maine, l’Anjou, le Poitou, le Limousin, le Centre-Val de Loire, la Bourgogne-Franche-Comté, l’Auvergne-Rhône-Alpes, le nord de l’Occitanie et les Préalpes du Sud, n’épargneront dimanche que les zones côtières, une partie du nord-est qui sera sous les nuages ainsi que la vallée du Rhône encore ventée."

Jusqu'à 5°C en dessous des normales jeudi

Cette incursion d'air froid aura aussi pour conséquence d'entraîner quelques chutes de flocons en basse altitude. "Les limites pluie-neige s’abaissent dès ce vendredi soir jusqu’à 400 à 500 m environ sur le nord-est", poursuit Météo-France. "Samedi matin, la neige peut tomber dès 300 m. Les quantités sont faibles en général, mais sur la durée, on peut atteindre 10 à 15 cm de neige vers 1200 m d’altitude sur le Jura et les Vosges."

Et ensuite ? "Après un intermède pluvieux lundi, une nouvelle masse d'air froid va s'infiltrer en milieu de semaine prochaine et la journée de jeudi semble pour l'instant la plus froide de cette séquence avec une anomalie qui pourrait atteindre 4 à 5 degrés par rapport à la moyenne d'une fin novembre. Rien d'exceptionnel même si des anomalies froides de cet ordre ont été très rares ces 12 derniers mois."