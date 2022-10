Météo : vers un hiver plus froid que la normale

La situation pourrait rester figée en janvier avec des hautes pressions dominantes du proche Atlantique jusqu’à la Scandinavie et des conditions dépressionnaires s’étirant de la péninsule Ibérique à la Méditerranée, voire jusqu’en Europe centrale. Avec un flux de nord-est, un temps plus froid que la normale devrait donc dominer, s’accompagnant de précipitations assez rares une fois encore, sauf dans le sud-est.

Quant au mois de février, un flux d’ouest à sud-ouest pourrait reprendre la main avec des dépressions présentes sur l’Atlantique et un anticyclone se repliant vers les Açores et le bassin méditerranéen. Dans ces conditions, la fin de l’hiver pourrait non seulement apporter de la douceur, mais aussi des précipitations plus que jamais nécessaires après plusieurs mois de sécheresse majeure.