Jusqu'à 11 degrés au-dessus des normales : vers une quinzaine de février inédite ?

La première quinzaine de février s'annonce particulièrement douce, et s'apprête à détrôner un record de 2002. L'indicateur thermique moyen, ce mercredi 14 février, est déjà deux fois au-delà de la normale, d'après Météo-France. Localement, les températures sont jusqu'à 11 degrés au-dessus des normales de saison.

Après un été record, la première quinzaine de février pourrait être la plus douce jamais mesurée en France. Comme l'explique Météo-France, "un courant de sud puissant fait remonter une masse d’air extrêmement doux pour la période, avec des températures élevées pour la saison de jour comme de nuit".

Ainsi, ce mercredi 14 et ce jeudi 15 février, "l'épisode de douceur atteint son paroxysme en France", avec un indicateur thermique national - à savoir la moyenne quotidienne de la température de l'air relevée dans 30 stations météorologiques représentatives du territoire - prévu de 11 à 12°C. Pour l'heure, entre le 1er et le 13 février, cet indicateur s'élève à 9,31°C, mais les prochains jours pourrait faire voler en éclat le précédent record de 2002, qui s'élevait à 9,51°C.

Maximales et minimales record

Ce mercredi, l'indicateur thermique moyen, qui doit encore être confirmé jeudi, s'élève à 11,6°C, "soit près de deux fois la normale". Il a fait 24°C à Céret (Pyrénées-Orientales) soit +10°C que les normales, 23°C à Vic-en-Bigorre (Hautes-Pyrénées), soit +11°C. Il a fait 22°C à Biarritz, 21°C à Bordeaux et à Toulouse, 19°C à Clermont-Ferrand, soit 9 degrés de plus que les normales. La liste continue : à Nantes et Lyon (+8°C) ou encore Paris (+7°C).

Des minimales record, qui seront confirmées jeudi, ont été également enregistrées : à La Noë-Blanche, dans l'Ille-et-Vilaine, avec 12°C, battant un record de 2002 (11,7°C). Dans le Morbihan, 12°C ont également été enregistrés à la station météorologique de Belle Ile-Le Talut, contre 11,9°C le 7 février dernier. Dans le même département, 12°C ont été recensés à Pleucadeuc, contre 11,7°C le 7 février.

Jeudi, "compte tenu d’une couverture nuageuse pouvant être assez importante en termes de cirrus, il n’est pas sûr qu’on s’approche de records mensuels de maximale élevée", explique Météo-France, mais la journée "pourrait être l’une des plus douces depuis le début de l’hiver à l’échelle nationale". La température moyenne de cette première quinzaine de février "pourrait s’établir vers 9,6 ou 9,7 °C, cependant très proche de début février 2002 (9,5°C)".