Météo : la chaleur n’a pas dit son dernier mot, elle revient en fin de semaine avec 30°C ou plus !

Alors que les minimales étaient encore proches voire supérieures à 20°C ce mardi matin, les valeurs attendues mercredi au petit jour seront bien plus agréables avec une douzaine de degrés en Bretagne, 16°C à Lille, Paris ou Bordeaux, 17 à Lyon et Toulouse ou encore 18°C en plaine d’Alsace. En cours de journée, la baisse du mercure se poursuivra. Pour la première fois en septembre, les maximales n’atteindront pas la barre des 30°C ! Il fera jusqu’à 29°C en Corse, 27 à Agen, 26 à Grenoble et souvent entre 20 et 24°C dans une large moitié nord.

C’est reparti pour un tour en deuxième partie de semaine avec le retour de la chaleur par l’ouest du territoire. Du val de Loire jusqu’au sud-ouest, les maximales s’établiront entre 25 et 28°C jeudi après-midi et jusqu’à 30°C près de la Grande Bleue. Vendredi, prévoyez en moyenne 2°C de plus que la veille avec 26°C ou plus en Normandie, pour le Bassin parisien et la Bourgogne, 28°C vers les Pays-de-la-Loire, en Touraine et en vallée du Rhône et jusqu’à 30°C voire localement plus dans le sud-ouest. Cette hausse du mercure s’accompagnera d’un temps de plus en plus ensoleillé sur l’ensemble du territoire.