La chaleur revient la semaine prochaine : plus de 40°C attendus !

Après un lundi encore frais dans la moitié nord, la chaleur va commencer à envahir le pays durant la journée de mardi. Le seuil de forte chaleur fixé à 30°C sera alors atteint au sud de la Garonne et du Languedoc à la Provence, alors que les valeurs deviendront plus normales pour la saison dans les régions centrales avec une moyenne de 25°C sous abri.

Le pic de chaleur sera atteint mercredi avec des valeurs de plus de 10°C aux normales de saison dans le sud-ouest. Aux heures les plus chaudes, il fera alors entre 36 et 40°C en Aquitaine, dans les Charentes et sur l’ouest de l’Occitanie. Des pointes à 41-42°C sont même envisagées entre les Landes et le Pays basque. Les fortes chaleurs gagneront également du terrain en direction du nord. Les thermomètres afficheront souvent plus de 30°C entre le Val de Loire et le quart sud-est. Pendant ce temps, les températures demeureront plus raisonnables entre les côtes de la Manche et le Grand Est.

Si les valeurs attendues n’atteindront pas de valeurs record, c’est la hausse du mercure qui sera remarquable car elle s’annonce fulgurante avec une dizaine de degrés gagnés en seulement deux jours dans la moitié nord, et même parfois jusqu’à 15°C plus au sud ! Ainsi, de 25°C lundi après-midi en Aquitaine, les thermomètres passeront à 40°C mercredi. Dans le même temps, ils évolueront de 18 à 28°C en Bretagne ou encore de 19 à 32°C en Bourgogne.