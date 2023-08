Météo : le département du Rhône placé en alerte orange canicule ce samedi

La fin de semaine s'annonce chaude sur le quart sud-est de la France. Les prévisions de Météo France pour le week-end indiquent l'arrivée de très fortes températures, en particulier en Rhône-Alpes. Le département du Rhône sera lui placé samedi en alerte orange canicule. "Un épisode caniculaire non exceptionnel pour la saison, mais nécessitant une vigilance particulière, notamment pour les personnes sensibles ou exposées", prévient l'institut.

"Les températures pourront dépasser les 35 °C dès ce vendredi après-midi et samedi, souligne Méteo France dans un point météo publié aujourd'hui sur son site web. Des pointes entre 35 et 37 °C resteront fréquentes en vallée du Rhône ce week-end et en début de semaine prochaine."