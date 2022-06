Météo : les très fortes chaleurs de retour ce week-end avec des pointes à 40°C

Après le passage d’une perturbation pluvio-orageuse jeudi, le mois de juillet débutera dans la fraîcheur avec des minimales autour des 10°C dans de nombreuses régions vendredi matin. L’après-midi, les maximales seront situées en moyenne 2 à 3°C en dessous des normales avec des valeurs de l’ordre de 19 à 24°C au nord et des Pyrénées au Lyonnais et de 28 à 33°C dans le sud-est, le tout avec de plus en plus d’éclaircies au fil des heures.

Samedi, le ciel sera le plus souvent dégagé avec une nette hausse du mercure. Ainsi, la chaleur sera de retour avec le seuil des 25°C atteint ou dépassé dans de nombreuses régions, exception faite des bords de Manche. De l’Aquitaine à la Grande Bleue, il fera souvent plus de 30°C avec des pointes à 37-38°C entre le Languedoc et la Provence. Dimanche, les thermomètres progresseront encore de 2°C en moyenne, sauf entre la Bretagne et le Pas-de-Calais. Des pointes à 40°C pourront être alors observées entre le Gard, le Vaucluse, les Bouches-du-Rhône et le Var. Plus largement, les 30°C seront dépassés de l’Occitanie jusqu’à l’Alsace. Là encore, le soleil s’imposera.