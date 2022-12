Météo : quel temps fait-il ce mardi 27 décembre ? Découvrez les prévisions

Les températures minimales seront en baisse et se situeront en 0 et 5 degrés sur la moitié nord et le Massif Central où l'on pourra constater de faibles gelées locales. Elles seront comprises entre 5 et 10 degrés au sud. Les maximales iront jusqu'à 12 degrés au Nord de la France contre 20 degrés près de la Méditerranée.