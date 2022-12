Météo : quel temps fait-il ce mercredi 28 décembre ? Les prévisions du jour

En revanche, de l'Occitanie au pourtour méditerranéen et aux Alpes, les brouillards matinaux feront place à de belles éclaircies, sauf près du golfe du Lion où des entrées maritimes de plus en plus compactes s'installeront.

Les températures minimales afficheront 0 à 5 degrés sur la moitié est, 4 à 9 degrés à l'ouest et sur le littoral méditerranéen. Les maximales seront comprises entre 8 et 13 degrés sur la moitié nord, de 11 à 16 degrés dans le sud, jusqu'à 18 en Corse et le Pays basque.