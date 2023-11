Des flocons jusqu'en plaine : où va-t-il neiger cette semaine ?

L’arrivée du mois de décembre coïncidera avec l’apparition de la neige jusqu’en plaine dans plusieurs régions. Une perturbation apportera de la pluie se transformant en flocons en direction du nord-est principalement. Même si les quantités resteront faibles, cette première dégradation hivernale pourrait engendrer des problèmes de circulation.

Après le court répit observé mardi, une nouvelle perturbation abordera l’ouest du pays ce mercredi. La dépression associée à ce front venu de l’Atlantique va traverser le pays, apportant des précipitations sous forme de pluie et même parfois de neige. Elle va alors rabattre de l'air froid par le nord, générant un conflit de masses d'air en plein sur le pays. Ce genre de configuration à cette période de l'année est propice aux épisodes neigeux jusqu'en plaine.

Le quart nord-est principalement touché

Les pluies arrivées par les côtes charentaise et girondine vont rapidement progresser vers l’Auvergne-Rhône-Alpes où il neigera à moyenne altitude. Au cours de la nuit de mercredi à jeudi, la perturbation remontera en direction du Centre-Val de Loire et de la Bourgogne-Franche-Comté. Avec des températures orientées à la baisse et en raison du froid plus présent dans ces régions, la limite pluie-neige s’abaissera. Les flocons tomberont alors rapidement sur le Morvan et le Haut-Doubs. Puis, en fin de nuit, la neige pourra se mêler à la pluie de manière localisée entre le Berry et les Vosges.

Jeudi matin, la perturbation s’étirera de l’Aquitaine jusqu’à l’Alsace. S’il pleuvra dans le sud-ouest et jusqu’au val de Loire, c’est la neige qui devrait tomber entre la Bourgogne et la frontière allemande, en passant par le sud de la Lorraine et le nord de la Franche-Comté. Avec une température proche de 0°C tout en étant légèrement positive, il s’agira d’une neige lourde et humide. Elle tiendra ainsi difficilement au sol, sauf bien entendu sur les premières hauteurs et sous les plus fortes intensités.

Risque limité vers le Bassin parisien

En cours de journée, le front continuera sa route vers la Normandie, l’Île-de-France, le sud des Hauts-de-France et la région Grand Est. S’il neigera de manière continue mais faiblement entre la Lorraine et l’Alsace, il s’agira ailleurs de pluie. Mais avec le froid s’invitant par le nord du pays au fil des heures, les flocons pourront se mêler à la pluie l’après-midi sur les collines normandes. Puis, en soirée, ce risque gagnera la Picardie, la Champagne et même localement l’Île-de-France.

Les précipitations se décaleront vers l’est du pays durant la nuit suivante, si bien qu’il neigera uniquement sur les reliefs des Vosges, du Jura, des Alpes et du Massif Central vendredi matin. Le risque de neige se maintiendra à l’approche du week-end. Ainsi, dans la nuit de vendredi à samedi, quelques averses se produiront jusqu’en plaine en région Auvergne-Rhône-Alpes tandis que d’autres giboulées descendront de mer du Nord en direction des départements du Grand Est.

Si les quantités devraient rester généralement faibles en plaine, cette première véritable dégradation hivernale pourrait occasionner des perturbations sur les routes, notamment entre la Lorraine, la Bourgogne et l’Alsace. Il conviendra également de se méfier du risque de verglas, notamment samedi matin en raison des gelées parfois fortes sont attendues sur les sols enneigés.