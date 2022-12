Jusqu'à 20°C attendus : un week-end de Noël sous le signe d'une grande douceur

Les minimales, au lever du jour, ne seront pas en reste non plus avec souvent autour de 10°C et jusqu’à 13-14°C sur les bords de la Méditerranée le 24 décembre. Le lendemain s’annonce à peine plus frais avec autour de 8 à 10°C dans les régions de l’ouest et entre 5 et 7°C plus à l’est. Dans tous les cas, aucun risque de gel en plaine et en moyenne montagne, ce qui n’arrange pas les affaires des stations de sports d’hiver en cette période de vacances.