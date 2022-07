Nouvelle vague de chaleur en vue : où et quand va-t-elle le plus se faire ressentir ?

En provenance du sud-ouest, cette vague de chaleur, qui se traduit depuis le début du week-end par "une hausse lente des températures", est liée à "la remontée progressive sur le pays d’air très chaud en provenance du Maroc et de l’Espagne", indique Météo-France. Mardi, les températures maximales seront généralement supérieures à 30°C sur l'ensemble du pays, et localement supérieures à 35°C en Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et en vallée du Rhône. Les températures minimales seront comprises entre 18 et 20°C sur ces régions.