Météo : nuages au nord et soleil au sud, les prévisions pour jeudi 28 juillet

Un temps mitigé s'annonce ce jeudi 28 juillet : nuageux sur le nord, éclaircies sur le sud et orages sur les reliefs. Selon les prévisions de Météo-France, au nord "les nuages finissent par lâcher quelques rares averses entre la Bretagne, la Normandie et les Pays-de-Loire". Ces petites averses gagneront la région parisienne et le nord-est en cours d'après-midi alors que quelques rayons de soleil parviendront à se montrer plus à l'ouest.