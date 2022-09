Météo : orages et retour de la fraîcheur, les prévisions du 16 septembre

Sur la moitié ouest du pays, le ciel sera encore une fois plutôt nuageux. Les éclaircies seront plus larges près de l'Atlantique. En revanche, sur le piémont pyrénéen, le ciel sera encore très couvert et de petites averses seront à prévoir.

Le soleil sera présent davantage dans le Sud-Est, malgré un mistral et une tramontane sensibles. Le vent d'ouest soufflera assez fort sur les côtes varoises et ce, jusqu'en Corse. À noter qu'à l'ouest de l'île de beauté, des averses seront également attendues dans la matinée.

Les minimales de saison seront comprises entre 9 et 13 degrés sur la moitié nord, 12 à 18 degrés au sud, jusqu'à 19 à 23 degrés dans le Sud-Est. Les maximales seront en baisse avec pas plus de 16 à 21 degrés de la Bretagne à l'Alsace. On attend 22 à 27 degrés plus au sud et enfin, 26 à 29 degrés en région méditerranéenne.