Météo : risque d'orages en Franche-Comté, les prévisions du 15 septembre

Les nuages bloqueront sur les Pyrénées et le piémont, des averses orageuses se déclencheront l'après-midi et déborderont en fin de journée vers le Midi toulousain. Plus au nord, la grisaille matinale se dissipera et laissera place à un ciel variable, alternant entre périodes ensoleillées et passages nuageux, quelques rares averses seront tout de même possibles vers les Hauts-de-France.

