Orages et inondations : 13 départements en vigilance orange

Des orages dans tout le pays. Ce mercredi 17 août, à 16,h Météo-France a étendu sa vigilance à 13 départements pour des risques d'orages violents ou d'inondations, contre 8 précédemment.

Dans le détail, les départements concernés sont l'Ain, les Bouches-du-Rhône, le Calvados, le Gard, l'Hérault, l'Isère, la Manche, le Pas-de-Calais, le Rhône, la Haute-Savoie, la Seine-Maritime, le Var et le Vaucluse. Dans le détail, les prévisionnistes "retardent" la fin de l'évènement orageux sur les cinq départements de l'arc méditerranéen. Notez, au passage, que les départements méditerranéens sont placés en vigilance orange pour risque d'inondations, à l'exception du Vaucluse.

Et pour cause. "Une nouvelle vague orageuse a débuté en début d'après-midi et se poursuit actuellement. Un orage a donné 54 mm en une heure du côté de la Garde-Freinet et des rafales à 107 km/h au sémaphore du Dramont. 34 mm en trois heures [ont été relevés] à Aigues-Mortes", explique l'institut météorologique. Par ailleurs, des orages violents traversent la région lyonnaise, quelques instants plus tôt, de violentes averses de grêle ont touché Saint-Etienne.